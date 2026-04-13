Ascolti Sinner-Alcaraz | tutti i numeri boom della finale a Monte-Carlo tra Sky e TV8

La finale tra Sinner e Alcaraz a Monte-Carlo ha registrato un notevole riscontro di pubblico, con oltre 3 milioni di spettatori complessivi tra le reti di Sky e TV8. Il tennista italiano e il suo avversario hanno attirato l'attenzione di un vasto pubblico, portando a una quota di share del 25 per cento. I dati sugli ascolti evidenziano un forte interesse per l'incontro trasmesso in diretta televisiva.

Boom di ascolti tra Sky e Tv8 per la sfida di Sinner con Alcaraz: oltre 3 milioni e share al 25%. Ottimi dati anche per i canali digital di Sky Sport. Su SkySport.it la finale ha totalizzato 535 mila utenti unici, 618,8 mila visite, 3,68 milioni pageviews e 891 mila video views. Sui social, invece, 1,43 milioni interazioni e oltre 17,5 milioni video views, con una Social TV Audience che raggiunge quasi 1,1 milioni interazioni. La Formula 1 e la MotoGP, le coppe europee UEFA, l’NBA e tutto il grande tennis ATP e WTA Tour. Tutto questo è NOW. Clicca qui per scoprire di più.. Boom di ascolti tra Sky e Tv8 per la sfida di Sinner con Alcaraz: oltre 3 milioni e share al 25%.🔗 Leggi su Digital-news.it

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