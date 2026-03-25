Sinner vola ai quarti di Miami sconfitto Michelsen Devo migliorare a fondo campo ma sono contento per come ho lottato

Nel torneo di Miami, il tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale dopo aver sconfitto un avversario. Durante la partita, ha commentato l'importanza del servizio nel gioco, soprattutto nei momenti chiave come i tie-break. Ha anche affermato di dover migliorare la sua performance da fondo campo, esprimendo comunque soddisfazione per la tenacia dimostrata durante il match.

«Il servizio mi ha aiutato tanto nei momenti importanti e nel tie-break, per andare avanti in questo torneo devo migliorare da fondo campo, però sono contento per come ho lottato». Queste le parole di Jannik Sinner dopo aver conquistato i quarti di finale del Miami Open battendo lo statunitense Alex Michelsen, con il risultato 7-5 7-6 in un’ora e 40 di match. «Devo alzare il livello». «Devo alzare il livello, Alex è un grande avversario ed è stata una partita giocata punto a punto. Domani il giorno libero mi farà bene», ha aggiunto l’azzurro nel dopo gara. «Ho avuto le mie chance nel primo set, ho servito bene, nel secondo set facevo abbastanza fatica, dobbiamo migliorare per la prossima partita. 🔗 Leggi su Open.online

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