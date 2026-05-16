Lorenzo Sinner ha battuto Daniil Medvedev e domani giocherà la finale contro Casper Ruud al Foro Italico, cercando la prima vittoria in questo torneo. Dopo la partita, il tennista italiano ha dichiarato di aver bisogno di riposare. Durante l’incontro, Sinner si è trovato in difficoltà più di quanto fosse successo finora nel torneo e anche rispetto alle sue prestazioni a Indian Wells. La sfida si è conclusa con un risultato che permette al giocatore di affrontare l’ultimo match in buona posizione.

Non era mai stato così in difficoltà in tutto il torneo e a dire la verità neppure da Indian Wells in poi. Jannik Sinner da mesi è in una fase di dominio assoluto, un uomo solo al comando che stra tritando qualsiasi avversario si presenti dall'altra parte della rete. Agli Internazionali d'Italia tutto era andato secondo previsione: vittorie agevoli in due set contro Ofner, Popyrin, Pellegrino e Rublev. Poi è arrivata la semifinale contro Medvedev e qualcosa improvvisamente si è inceppato. Un imprevisto che ha spiazzato anche lo stesso Jannik, a tratti quasi sul punto di gettare la spugna. Ma poi quel ruggito ha squarciato il cielo di Roma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner batte Medvedev, domani finale contro Ruud per la prima vittoria al Foro Italico. «Ora devo riposare». Cosa è successo

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SINNER-MEDVEDEV: il tie-break INTEGRALE del secondo set con la rimonta dell'azzurro da 0-4

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