Foro Italico il programma | Sinner conclude la semifinale con Medvedev prima tocca a Bolelli e Vavassori
Al Foro Italico, il programma di oggi prevede alle 13 la semifinale tra i duo Bolelli e Vavassori e gli avversari Harrison e Skupski. Successivamente si concluderà l'incontro di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, che aveva preso il via nel corso della giornata. La sfida tra i due tennisti si svolge sulla stessa pista e sarà seguita dagli appassionati che attendono l’esito dell’ultimo match. La giornata si svolge in un’atmosfera di attesa e concentrazione.
Alle 13 la semifinale BolelliVavassori-HarrisonSkupski, a seguire la conclusione del match di Sinner. E infine, non prima delle 17, la sfida Gauff-Svitolina per il titolo femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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