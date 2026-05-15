Foro Italico il programma | Sinner conclude la semifinale con Medvedev prima tocca a Bolelli e Vavassori

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Foro Italico, il programma di oggi prevede alle 13 la semifinale tra i duo Bolelli e Vavassori e gli avversari Harrison e Skupski. Successivamente si concluderà l'incontro di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, che aveva preso il via nel corso della giornata. La sfida tra i due tennisti si svolge sulla stessa pista e sarà seguita dagli appassionati che attendono l’esito dell’ultimo match. La giornata si svolge in un’atmosfera di attesa e concentrazione.

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Alle 13 la semifinale BolelliVavassori-HarrisonSkupski, a seguire la conclusione del match di Sinner. E infine, non prima delle 17, la sfida Gauff-Svitolina per il titolo femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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