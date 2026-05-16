Sinner sfinito dopo Medvedev | Finalmente è finito questo match
Al termine della semifinale agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha dichiarato di essere sfinito dopo aver giocato contro Daniil Medvedev, una partita che si è conclusa in due giorni a causa della pioggia. La sfida, interrotta ieri sera e ripresa oggi, ha visto i due tennisti affrontarsi in un match interamente disputato sul campo centrale. L'incontro si è concluso con la vittoria di Medvedev, dopo una lunga battaglia durata più del previsto.
Così Jannik Sinner al termine della semifinale agli Internazionali di Roma contro Daniil Medvedev, chiusa in due giorni a causa della pioggia che ha costretto ieri sera gli organizzatori a interrompere il match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Daniil Medvedev Finalist Speech | 2026 Indian Wells
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