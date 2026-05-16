Sinner sfinito dopo Medvedev | Finalmente è finito questo match

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della semifinale agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha dichiarato di essere sfinito dopo aver giocato contro Daniil Medvedev, una partita che si è conclusa in due giorni a causa della pioggia. La sfida, interrotta ieri sera e ripresa oggi, ha visto i due tennisti affrontarsi in un match interamente disputato sul campo centrale. L'incontro si è concluso con la vittoria di Medvedev, dopo una lunga battaglia durata più del previsto.

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Così Jannik Sinner al termine della semifinale agli Internazionali di Roma contro Daniil Medvedev, chiusa in due giorni a causa della pioggia che ha costretto ieri sera gli organizzatori a interrompere il match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner sfinito dopo Medvedev: "Finalmente è finito questo match"
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