Sinner sfinito dopo Medvedev | Finalmente è finito questo match

Al termine della semifinale agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha dichiarato di essere sfinito dopo aver giocato contro Daniil Medvedev, una partita che si è conclusa in due giorni a causa della pioggia. La sfida, interrotta ieri sera e ripresa oggi, ha visto i due tennisti affrontarsi in un match interamente disputato sul campo centrale. L'incontro si è concluso con la vittoria di Medvedev, dopo una lunga battaglia durata più del previsto.

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