Sinner-Medvedev oggi finale Indian Wells – Il match in diretta

Oggi si gioca la finale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il match si tiene domenica 15 marzo e sarà trasmesso in diretta. Sinner, tennista italiano, si prepara a sfidare il russo Medvedev in un confronto molto atteso dagli appassionati. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento del torneo e si svolge sul campo principale del complesso californiano.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 15 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo contro Alexander Zverev in semifinale, mentre il russo ha battuto Carlos Alcaraz nel penultimo atto del torneo. Dove vedere Sinner-Medvedev? Il match sarà. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Indian Wells, Jannik Sinner è in finale. Oggi la sfida contro Medvedev Leggi anche: Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla SINNER-MEDVEDEV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA FINALE Una selezione di notizie su Sinner Medvedev oggi finale Indian... Temi più discussi: Jannik Sinner - Daniil Medvedev in finale a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla; Sinner contro Medvedev, la storia completa della rivalità; Sinner-Medvedev, vale il titolo: appuntamento alle 22.00. Sinner-Medvedev, diretta oggi: la finale di Indian Wells. Orario, dove vederla (tv e streaming) e precedentiTempo di finale per Jannik Sinner che, dop aver eliminato Zverev, è pronto a scendere in campo contro Medvedev a caccia del primo titolo del 2026. leggo.it Diretta Sinner Medvedev | Finale Indian Wells 2026 streaming video tv: per il titolo! (oggi 15 marzo)Diretta Sinner Medvedev finale Indian Wells 2026 streaming video tv: l'altoatesino e il russo si ritrovano per il titolo nel Masters 1000 in California. ilsussidiario.net LIVE Alle 22 Sinner-Medvedev: in palio il titolo di Indian Wells x.com Questa sera l’Indian Wells vedrà sfidarsi Sinner contro Medvedev. Forza Jannik, porta a casa il trofeo facebook