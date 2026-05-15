Darderi sfinito saluta gli Internazionali Ruud in finale La pioggia minaccia il match di Sinner

Casper Ruud si è qualificato per la finale degli Internazionali di Roma, battendo in semifinale Luciano Darderi con un punteggio di 6-1, 6-1. L’italiano, sfinito, ha concluso il suo percorso nel torneo, mentre il norvegese si prepara a disputare l’ultimo atto. La partita di Sinner contro il suo avversario è stata interrotta dalla minaccia di pioggia, che potrebbe influenzare l’andamento della sfida. La finale maschile si avvicina, con Ruud già in attesa del suo avversario.

È Casper Ruud il primo finalista degli Internazionali di Roma. Il norvegese ha battuto in due set, per 6-1, 6-1, in semifinale Luciano Darderi, facendo svanire il sogno dell’italiano di giocare domenica prossima per il titolo. La partita era ripresa dopo oltre un’ora di stop per la pioggia Il match era ripartito dal 4-1 per il norvegese. Lo stesso Jannik Sinner aveva dovuto sospendere il riscaldamento al Foro Italico in vista dell’altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19. Gli organizzatori del torneo prevedono per le ore 18 un’apertura del tempo per circa 3-4 ore. 🔗 Leggi su Open.online

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