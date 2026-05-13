Darderi-Jodar oggi Atp Roma 2026 in chiaro gratis su Tv8 | a che ora e dove vederla in diretta
Oggi, mercoledì 13 maggio, nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, si affrontano Luciano Darderi e Rafael Jodar. La partita sarà visibile in diretta su Tv8 senza costi e sarà disponibile anche in streaming. L'incontro si svolge in una delle fasi decisive del torneo, con pubblico e appassionati che potranno seguire l'evento in modo gratuito su diversi dispositivi.
Oggi, mercoledì 13 maggio, nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia Luciano Darderi sfida il talento spagnolo Rafael Jodar e il match sarà trasmesso in diretta tv gratis in chiaro e in streaming. Ieri Luciano Darderi negli ottavi ha sconfitto Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp.🔗 Leggi su Today.it
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