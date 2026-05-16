Sinner racconta cosa è successo nella notte prima di Medvedev | Ho fatto fatica a dormire
Dopo aver concluso la semifinale del torneo di Roma con la vittoria contro Daniil Medvedev, Jannik Sinner ha spiegato di aver avuto problemi a dormire durante la notte. Ha riferito di aver fatto fatica a prendere sonno e di aver passato diverse ore senza riuscire a riposare bene. L’atleta ha condiviso questa informazione senza aggiungere ulteriori dettagli sulla causa di questa difficoltà. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha poi parlato della notte precedente.
Dopo la prosecuzione della semifinale del torneo di Roma vinta oggi con Daniil Medvedev, Jannik Sinner ha raccontato di avere avuto difficoltà a dormire stanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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