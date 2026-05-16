Sinner racconta cosa è successo nella notte prima di Medvedev | Ho fatto fatica a dormire

Dopo aver concluso la semifinale del torneo di Roma con la vittoria contro Daniil Medvedev, Jannik Sinner ha spiegato di aver avuto problemi a dormire durante la notte. Ha riferito di aver fatto fatica a prendere sonno e di aver passato diverse ore senza riuscire a riposare bene. L’atleta ha condiviso questa informazione senza aggiungere ulteriori dettagli sulla causa di questa difficoltà. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha poi parlato della notte precedente.

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