Sinner racconta cosa è successo nella notte prima di Medvedev | Ho fatto fatica a dormire

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver concluso la semifinale del torneo di Roma con la vittoria contro Daniil Medvedev, Jannik Sinner ha spiegato di aver avuto problemi a dormire durante la notte. Ha riferito di aver fatto fatica a prendere sonno e di aver passato diverse ore senza riuscire a riposare bene. L’atleta ha condiviso questa informazione senza aggiungere ulteriori dettagli sulla causa di questa difficoltà. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha poi parlato della notte precedente.

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Dopo la prosecuzione della semifinale del torneo di Roma vinta oggi con Daniil Medvedev, Jannik Sinner ha raccontato di avere avuto difficoltà a dormire stanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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