Jannik Sinner si è espresso riguardo alle difficoltà incontrate recentemente, affermando di aver fatto fatica a dormire e di non sapere cosa potrebbe succedere in futuro. Ha commentato anche il livello di gioco di un avversario, dicendo che il suo tennis è molto superiore rispetto a quello mostrato nel 2025. Attualmente, Sinner ha conquistato 33 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, inclusa la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 contro Daniil Medvedev.

Jannik Sinner, di nuovo. Sono 33 i match vinti consecutivamente nei Masters 1000 inclusa la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 contro Daniil Medvedev. Ed è una finale, quella di domani, che stavolta lo vedrà opposto a Casper Ruud, il norvegese che negli anni si è costruito una grande carriera sul rosso e due delle sue tre finali Slam sulla superficie. Questo il commento di Sinner a fine match, in inglese: “Un a sfida molto diversa. Durante la notte non faccio mai fatica a dormire, invece ieri sera ho fatto fatica. Il terzo set era quasi finito, ma non sai mai cosa può succedere ed è quasi un nuovo inizio. Alla fine sono contento per come sono riuscito a gestire tutto e sono molto soddisfatto che questa partita si sia conclusa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il sospiro di Sinner: “Ho fatto fatica a dormire, non sai mai cosa può succedere. Ruud? Tennis di gran lunga migliore del 2025”

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