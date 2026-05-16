Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli Internazionali di Roma dopo aver vinto una partita lunga e combattuta contro il russo Medvedev. Al terzo match ball, l'azzurro ha chiuso il match con un punteggio decisivo. Dopo aver concluso l'incontro, Sinner ha dichiarato di aver fatto fatica a dormire durante la notte. La sfida si è svolta nel contesto di un torneo importante sulla terra battuta, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Al terzo match ball Jannik Sinner chiude la maratona contro Medvedev e conquista la finale degli Internazionali di Roma. Due partite in una giocate con in mezzo una notte, Sinner a fine partita ha ammesso: “ Stanotte ho fatto fatica a dormire, a me di solito non succede mai”. La tensione e l’adrenalina hanno lasciato il segno dopo la battaglia contro il russo interrotta sul 4-2 del terzo set dopo che Sinner aveva dominato il primo, ma nel secondo aveva avuto un passaggio a vuoto andando 0-3, aveva anche vomitato in campo, poi si era ripreso recuperando fino al 3-3, per poi cedere il set di fronte alla crescita di Medvedev che ha giocato un secondo set praticamente perfetto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner conquista la finale a Roma “Stanotte ho fatto fatica a dormire”

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