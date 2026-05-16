sinner pronto a vincere roma e stracciare i suoi record

Domani a Roma si gioca una partita che potrebbe entrare nella storia del tennis italiano. Jannik Sinner si prepara a disputare la finale degli Internazionali, con la possibilità di portare a casa il trofeo a cinque decenni dal successo di un altro campione nazionale. Al momento, non ci sono segnali che possano mettere in discussione questa probabilità. La sfida si svolge su un palcoscenico internazionale e sarebbe la prima vittoria italiana in questa competizione dal 1973.

AGI – Domani a Roma si fa la storia. Tennisticamente parlando. Jannik Sinner, salvo clamorose sorprese al momento non ipotizzabili, riporterà in Italia il trofeo degli Internazionali di tennis a 50 anni dal successo di Adriano Panatta. Troppo più forte di tutti, l’altoatesino n.1 del mondo. E certo non sembra che il norvegese Casper Ruud, n.25 del mondo (ma è stato anche n.2 ATP), terraiolo d’altri tempi, molto continuo e poco offensivo, possa infastidirlo. Considerando che anche il doppio maschile italiano Bolelli-Vavassori è in finale a 63 anni da Pietrangeli-Sirola e potrebbe riportare il trofeo in Italia dopo 66 anni (nel 1960 ancora Pietrangeli-Sirola vinsero gli Internazionali in condivisione con Emerson-Fraser perché la finale fu sospesa), il 2026 potrebbe essere l’anno più importante del tennis italiano nel torneo di casa. 🔗 Leggi su Agi.it

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