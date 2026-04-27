Le tensioni legate alle celebrazioni del 25 aprile continuano a suscitare polemiche in Italia, con alcune persone che minacciano di stracciare la tessera dell’Anpi e di querelare un rabbino di Milano per presunti insulti. Durante le manifestazioni di sabato a Milano e Roma, si sono verificati scontri tra gruppi di estrema sinistra e altri esponenti politici o civili, in un clima di forte contrapposizione politica.

I «partigiani» accusati di antisemitismo: «Quereliamo il rabbino di Milano». Non si placano le polemiche sul 25 aprile che sabato, a Milano e Roma, più che una Festa della Liberazione è stata una mobilitazione ideologica tesa a creare uno scontro tra gli estremisti di sinistra e «gli altri». Come ha sottolineato ieri il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nessun partigiano che ha fatto la Resistenza «avrebbe mancato di rispetto alla storia della Brigata ebraica che era stata al loro fianco a combattere e chi lo ha fatto ha sputato sui valori della Resistenza». Proprio l’allontanamento della Brigata dal corteo di Milano continua a far discutere, con un durissimo botta e risposta tra la Comunità ebraica milanese e l’Anpi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Brigata ebraica, il figlio della Segre pronto a stracciare la tessera Anpi

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