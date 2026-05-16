Sinner più forte della pioggia e della stanchezza | il numero uno del mondo in finale a Roma
Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli Internazionali di Tennis a Roma dopo aver superato in semifinale il russo Medvedev in tre set, con i punteggi di 6-2, 5-7 e 6-4. La partita si è giocata sotto la pioggia e in condizioni fisiche difficili per l’azzurro, che ha dimostrato grande determinazione nonostante la stanchezza. Questa vittoria permette a Sinner di competere per il titolo nel torneo romano.
Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Tennis a Roma. L'azzurro numero uno del mondo in semifinale ha battuto il russo Medvedev in tre set: 6-2, 5-7, 6-4. L'ultima parte del terzo parziale si è giocata oggi pomeriggio dopo il match interrotto ieri sera per pioggia sul risultato di 4-2 per Sinner. Domani in finale l'azzurro sfiderà il norveegese Ruud. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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