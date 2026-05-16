Sinner più forte della pioggia e della stanchezza | il numero uno del mondo in finale a Roma

Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli Internazionali di Tennis a Roma dopo aver superato in semifinale il russo Medvedev in tre set, con i punteggi di 6-2, 5-7 e 6-4. La partita si è giocata sotto la pioggia e in condizioni fisiche difficili per l’azzurro, che ha dimostrato grande determinazione nonostante la stanchezza. Questa vittoria permette a Sinner di competere per il titolo nel torneo romano.

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