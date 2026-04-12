Sinner numero uno del mondo | battuto Alcaraz in due set nella finale di Montecarlo

Jannik Sinner si è aggiudicato la finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026 battendo in due set l’avversario. Con questa vittoria, il tennista italiano ha riconquistato la posizione più alta nel ranking ATP, diventando nuovamente numero uno del mondo. La finale si è conclusa con un punteggio che ha confermato la sua superiorità sul campo. Questa vittoria rappresenta un traguardo importante nella carriera del giocatore.

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Bravo Jannik, ce l’hai fatta! Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026 e torna numero uno del mondo, ossia in testa nel ranking Apt. Battuto Carlos Alcaraz, con il punteggio di 7-6 (3) 6-3, in due ore e 15 minuti di gioco, nell’ultimo atto del torneo andato in scena sulla terra rossa del Principato di Monaco e conquista il 27esimo titolo della sua carriera. Ottavo titolo 1000 per l’azzurro – il quarto consecutivo dopo Parigi indoor, Indian Wells e Miami – che si prende anche, nuovamente, la vetta della classifica Atp. Dopo l’eliminazione in semifinale all’Australian Open e il ko a sorpresa con Mensik a Doha, il 24enne di San Candido riesce nell’impresa di vincere Indian Wells, Miami e Montecarlo nella stessa stagione.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner numero uno del mondo: battuto Alcaraz in due set nella finale di Montecarlo Sinner-Alcaraz, la finale di Montecarlo: Jannik punta a tornare il numero uno del mondoTutto pronto per la finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una sfida che vale molto più di un trofeo. Montecarlo, sarà Alcaraz-Sinner la finale: in palio anche il numero 1 del mondoLo spagnolo supera Vacherot in due set e raggiunge l’azzurro nell’atto conclusivo del Masters 1000. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals