Sinner piega in tre set Medvedev e vola in finale agli Internazionali
Jannik Sinner ha vinto l'incontro contro Medvedev in tre set e si è qualificato per la finale degli Internazionali d’Italia 2026, torneo ATP Masters 1000 che si sta disputando sul campo in terra rossa del Foro Italico a Roma. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ora si prepara a sfidare l’avversario nella sfida decisiva. La competizione si avvia verso le ultime fasi, con il pubblico presente che assiste alla conclusione del torneo romano.
ROMA - Jannik Sinner si qualifica per la finale degli Internazionali d'Italia 2026, torneo Atp Masters 1000 alle battute conclusive sulla terra rossa del Foro Italico. Il fuoriclasse altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, batte in tre set il russo Daniil Medvedev, settima forza del seeding, e diventa il primo italiano dell'Era Open a disputare due finali di fila al Centrale. 6-2 5-7 6-4, in due ore e 37 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'azzurro al termine di una partita interrotta ieri per pioggia e terminata oggi pomeriggio ripartendo dal 4-2 nel terzo set in favore del campione di San Candido. "Ieri in... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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