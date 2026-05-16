Sinner piega in tre set Medvedev e vola in finale agli Internazionali

Jannik Sinner ha vinto l'incontro contro Medvedev in tre set e si è qualificato per la finale degli Internazionali d’Italia 2026, torneo ATP Masters 1000 che si sta disputando sul campo in terra rossa del Foro Italico a Roma. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ora si prepara a sfidare l’avversario nella sfida decisiva. La competizione si avvia verso le ultime fasi, con il pubblico presente che assiste alla conclusione del torneo romano.

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