Jannik Sinner ha conquistato la finale degli Internazionali di Roma 2026, ottenendo così la seconda partecipazione consecutiva alla fase conclusiva del torneo. La semifinale si è svolta contro il russo Daniil Medvedev, con l’incontro che era stato interrotto ieri a causa della pioggia, quando Sinner conduceva 4-2 nel terzo set. La ripresa si è conclusa con la vittoria di Sinner nel set decisivo, con un punteggio di 6-4.

Jannik Sinner accede per la seconda volta consecutiva alla finale degli Internazionali di Roma. Il numero uno al mondo nella sfida contro il russo Daniil Medvedev, sospesa ieri per pioggia sul punteggio di 4-2 per l’altoatesino nel terzo set ha vinto la frazione decisiva 6-4. Nel settimo game il russo, che era ai vantaggi, piazza subito un ace per portarsi sul 4-3 ma Sinner ha reagito lasciando a zero il rivale sul suo turno di battuta. Sul 5-3 si è costruito due palle per il match point che Zverev ha annullato con grande freddezza. Sul suo turno di battuta l’azzurro non ha fallito la chance e al terzo match ball ha chiuso la sfida per 6-2, 5-7, 6-4. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner in finale agli Internazionali di Roma 2026, Medvedev battuto in tre set

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Sinner in semifinale agli Internazionali di Roma: al Foro Italico anche Salvini e Galliani.

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