Dopo più di 18 ore dall’ultima palla scambiata, il match tra Sinner e Medvedev riprende e si conclude con la vittoria del tennista italiano, che si aggiudica l’accesso alla finale degli Internazionali. La sfida riprende dopo la sospensione di venerdì sera, mantenendo alta l’attenzione. Ora il rivale in finale sarà Ruud, che ha dichiarato di aver avuto difficoltà a dormire prima di questa nuova sfida.

Erano passate più di 18 ore dall’ultimo punto giocato ieri sera, venerdì 15 maggio, prima della sospensione. Jannik Sinner non si è lasciato distrarre: l’azzurro batte Daniil Medvedev in tre set (6-2, 5-7, 6-4) e vola in finale agli Internazionali a Roma, dove sfiderà Casper Ruud, che circa 24 ore prima aveva battuto con un doppio 6-1 Luciano Darderi. È la sua seconda finale consecutiva: il primo italiano a riuscirci nella storia del torneo. Nel caso in cui dovesse vincere, Sinner sarebbe anche il primo italiano a farlo dal 1976, quando a trionfare fu Adriano Panatta. E se dovesse conquistare anche Roma, Sinner completerebbe il cerchio dei Masters 1000, avendo già vinto gli altri presenti in calendario Atp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner non si lascia distrarre: batte Medvedev alla ripresa e vola in finale agli Internazionali. Ora Ruud per fare la storia: “Ho faticato a dormire”

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