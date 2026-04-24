Sinner oltre la fatica | Bonzi ko a Madrid si va avanti

Il tennista italiano ha superato la fatica e si è imposto in due set sul suo avversario, conquistando così la qualificazione al prossimo turno del torneo di Madrid. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-3, e ha permesso di mantenere la serie di vittorie consecutive, che ora si ferma a 19. La vittoria permette di proseguire nel torneo, avvicinandosi ai record storici di questa stagione.

Madrid, 24 aprile 2026 – Ci sono ancora record da sbriciolare oltre le 18 partite consecutive vinte (oggi), la storia già si può vedere perché il quinto masters 1000 di fila è ora un po’ più vicino dopo che Jannik Sinner si è appena lasciato alle spalle un pomeriggio difficile contro il francese Bejamin Bonzi (6-7, 6-1, 6-4). Al prossimo turno (sedicedimi di finale), troverà il danese Moeller. Testata la confidenza con la terra a Montecarlo ora c’è l’altura spagnola da domare, e Jannik prova a farlo partendo a tutta contro il francese numero 104 Atp. Aggressivo in risposta, particolarmente efficace con quel servizio limato e limato in questo avvio di stagione, con la seconda diventata insidiosa come un rasoio ben affilato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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