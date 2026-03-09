Senza pioggia vince lo smog polveri sottili sopra la soglia di guardia da oltre due settimane

Da oltre due settimane le polveri sottili nell’aria superano la soglia di guardia, mentre le precipitazioni scarseggiano. La mancanza di pioggia ha permesso allo smog di accumularsi, peggiorando la qualità dell’aria in città. Le condizioni climatiche attuali hanno trasformato un inverno senza pioggia in un periodo di aria più inquinata del solito.

Fino a mercoledì 11 marzo compreso, per superamento dei limiti di PM10. L’emergenza limita la circolazione anche dei diesel Euro 5 L'inverno sembra essersi preso una pausa, ma il prezzo di queste giornate anomale e senza precipitazioni lo stiamo pagando con la pessima qualità dell'aria. Il risultato è un bollettino ambientale che si aggrava inesorabilmente giorno dopo giorno: da oltre due settimane consecutive le centraline di monitoraggio registrano livelli di polveri sottili costantemente ancorati al di sopra delle soglie di guardia. Senza l'intervento provvidenziale della pioggia o di raffiche di vento capaci di spazzare via gli inquinanti, lo smog ha trovato il terreno fertile ideale per ristagnare ad altezza uomo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

