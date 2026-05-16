Sinner e Medvedev | semifinale in ripresa agli Internazionali d’Italia

La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprende oggi, sabato 16 maggio 2026, non prima delle ore 15. La partita era stata interrotta e riprenderà nel pomeriggio. Entrambi i giocatori erano già scesi in campo prima dell’interruzione, con il match in corso. La sfida si svolge sui campi in terra battuta della capitale e rappresenta una delle tappe principali del torneo. Nessun altro dettaglio sulla ripresa è ancora stato comunicato.

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La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprende oggi, sabato 16 maggio 2026, non prima delle ore 15. Il match era stato sospeso il 15 maggio a causa della pioggia sul Campo Centrale del Foro Italico. Al momento della sospensione, il punteggio era di 6-2, 5-7, 4-2 in favore di Sinner nel terzo set. Barbara D’Urso denuncia Mediaset: la verità sulla sua cacciata Ripresa del match: Sinner in vantaggio. Quando il match riprenderà, Medvedev tornerà al servizio. La sfida è cruciale, in palio c’è l’accesso alla finale degli Internazionali d’Italia. Sinner ha mostrato un buon gioco, ma Medvedev è un avversario temibile. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Sinner e Medvedev: semifinale in ripresa agli Internazionali d’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner-Medvedev: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Indian Wells Sullo stesso argomento Sinner-Medvedev rinviata per pioggia: semifinale sospesa agli Internazionali d’Italia, quando si giocaABBONATI A DAYITALIANEWS Match interrotto sul più bello La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprenderà... Internazionali, il maltempo interrompe la semifinale tra Sinner e Medvedev: domani la ripresa del matchRoma, 15 maggio 2026 – La pioggia di questo venerdì 15 maggio, in cui su Roma il cielo si apre e cade tanta acqua, ferma la semifinale tra Jannik... APPUNTAMENTO ORE 15.00 JANNIK SINNER VS DANIIL MEDVEDEV per finire la partita LA SEMIFINALE iniziata ieri e sospesa per pioggia. SI TIFA per il ROSSO Saranno EMOZIONI #Sinner #ABI26 x.com Ritorno di Sinner a 177 km/h (109,98 mph) contro Medvedev, Roma 2026 reddit Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la semifinale degli Internazionali in tempo realeDopo l'interruzione per pioggia, la sfida riprende sul punteggio di 6-2, 7-5, 4-2 in favore del numero 1 del mondo ... tuttosport.com Sinner-Medvedev a Roma, la semifinale (sospesa) torna oggi in TV: a che ora riprende e dove vederla gratis. La grande beffa per JannikSinner a un passo dalla finale di Roma: dopo la sospensione per pioggia, la semifinale contro Medvedev riparte oggi dal 6-2, 5-7, 4-2 per l’azzurro. Ecco orario e dove vedere il match in tv ... libero.it