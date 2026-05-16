Durante la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, una sospensione per pioggia ha interrotto il gioco mentre si giocava il terzo set, ancora in corso. Al momento dell’interruzione, Sinner aveva vinto il primo set, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo. La partita riprenderà domani, con Sinner che si trova in vantaggio e in attesa di affrontare il suo avversario nella finale del torneo.

La semifinale degli Internazionali Bnl d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa per pioggia, proprio mentre era in corso il terzo set decisivo per decretare il secondo finalista che domenica sfiderà Casper Ruud. La partita è stata interrotta sul parziale di 6-2 5-7 4-2 in favore dell'azzurro che aveva trovato il break nel terzo set. La partita proseguirà nella giornata di sabato 16 maggio e si ripartirà esattamente da dove era stata interrotta, con la speranza che Sinner possa smaltire i problemi fisici accusati nel secondo set. Ecco la guida al match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner-Medvedev 6-2 5-7 5-4: Jannik vola in finale a Roma, domani sfiderà Ruud

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