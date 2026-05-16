Internazionali Roma 2026 Sinner-Medvedev rinviata per pioggia | si riprende oggi alle 15

Gli Internazionali di Roma del 2026 sono stati interrotti a causa della pioggia, con il match tra Sinner e Medvedev che si riprenderà oggi alle 15. Nel primo set, Sinner ha mostrato grande padronanza, mentre nel secondo ha faticato molto, cedendo sotto i colpi di Medvedev, che ha sfruttato la sua precisione e determinazione. La partita è stata caratterizzata da alternanze di gioco intense, con il tempo che ha influito sulla condizione dei giocatori.

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