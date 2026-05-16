Internazionali Roma 2026 Sinner-Medvedev rinviata per pioggia | si riprende oggi alle 15
Gli Internazionali di Roma del 2026 sono stati interrotti a causa della pioggia, con il match tra Sinner e Medvedev che si riprenderà oggi alle 15. Nel primo set, Sinner ha mostrato grande padronanza, mentre nel secondo ha faticato molto, cedendo sotto i colpi di Medvedev, che ha sfruttato la sua precisione e determinazione. La partita è stata caratterizzata da alternanze di gioco intense, con il tempo che ha influito sulla condizione dei giocatori.
Un primo set giocato da fenomeno assoluto, un secondo di pura sofferenza fisica e sacrificio perso sotto i colpi precisi e velenosi di un rivale agguerrito. E poi la pioggia nel terzo e decisivo parziale ad interrompere una battaglia nella notte ormai giocata solo sui nervi e sulle ultime energie nervose. Ha assunto contorni epici, per la qualità e l’intensità del gioco, la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev valida per la finale degli Internazionali. In palio l’ultimo atto contro il norvegese Casper Ruud che ha battuto in due set uno sfinito Luciano Darderi. Lo stop per pioggia. E la stanchezza è stata la protagonista assoluta della... 🔗 Leggi su Lapresse.it
INTERNAZIONALI TENNIS ROMA 2026- SINNER RUUD-MEDVEDEV
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