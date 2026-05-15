Internazionali oggi le semifinali di Darderi e Sinner In campo anche Bolelli e Vavassori | Programma e risultati

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma si svolgono le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026, con protagonisti Jannik Sinner e Luciano Darderi. Oltre a loro, scendono in campo anche i nostri rappresentanti Bolelli e Vavassori. L’appuntamento attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguono con interesse il programma di giornata. In caso di vittoria, entrambi i giocatori potrebbero qualificarsi per la finale, un risultato che non si era mai verificato prima per il tennis italiano in questa competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma è pronta a vivere un venerdì a forti tinte azzurre agli Internazionali d’Italia 2026. Riflettori puntati su Jannik Sinner e Luciano Darderi, impegnati nelle semifinali dell’Atp Masters 1000: l’eventuale approdo in finale di entrambi regalerebbe al tennis italiano una prima volta storica. E spezzerebbe definitivamente un tabù che dura da 50 anni, ovvero dalla vittoria di Adriano Panatta nel 1976. Si parte con Darderi, grande sorpresa del torneo romano. L’azzurro affronta Casper Ruud non prima delle 15.30, dopo un doppio femminile. Per il norvegese, testa di serie numero 23, si tratta della quarta semifinale in carriera agli Internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

internazionali oggi le semifinali di darderi e sinner in campo anche bolelli e vavassori programma e risultati
© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, oggi le semifinali di Darderi e Sinner. In campo anche Bolelli e Vavassori | Programma e risultati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'analisi di SINNER vs Rublev, di DARDERI vs JODAR e del brutto momento di MUSETTI

Video L'analisi di SINNER vs Rublev, di DARDERI vs JODAR e del brutto momento di MUSETTI

Sullo stesso argomento

Internazionali Roma 2026, Sinner e Darderi oggi in campo per le semifinali: orario e dove vederli in chiaroTornano in campo oggi 15 maggio agli Internazionali di Roma 2026 Jannik Sinner e Luciano Darderi, impegnati nelle due semifinali rispettivamente...

Foro Italico, il programma: nei quarti maschili c'è Darderi. Bolelli-Vavassori impegnati nel doppioDomani sarà il primo giorno di quarti di finale maschili agli Internazionali d'Italia.

internazionali oggi le semifinaliSinner e Darderi in semifinale: orari e canali TV dove vedere gli Internazionali BNL d'Italia di TennisCon due italiani arrivati in semifinale nel singolare maschile, gli Internazionali di Tennis diventano sempre più imperdibili per chi non è a Roma al Foro Italico e vuole seguirli in TV. comingsoon.it

internazionali oggi le semifinaliInternazionali Roma 2026, Sinner e Darderi oggi in campo per le semifinali: orario e dove vederli in chiaroTornano in campo oggi 15 maggio agli Internazionali di Roma 2026 Jannik Sinner e Luciano Darderi, impegnati nelle due semifinali rispettivamente contro il ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web