Internazionali oggi le semifinali di Darderi e Sinner In campo anche Bolelli e Vavassori | Programma e risultati

Oggi a Roma si svolgono le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026, con protagonisti Jannik Sinner e Luciano Darderi. Oltre a loro, scendono in campo anche i nostri rappresentanti Bolelli e Vavassori. L’appuntamento attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguono con interesse il programma di giornata. In caso di vittoria, entrambi i giocatori potrebbero qualificarsi per la finale, un risultato che non si era mai verificato prima per il tennis italiano in questa competizione.

Roma è pronta a vivere un venerdì a forti tinte azzurre agli Internazionali d’Italia 2026. Riflettori puntati su Jannik Sinner e Luciano Darderi, impegnati nelle semifinali dell’Atp Masters 1000: l’eventuale approdo in finale di entrambi regalerebbe al tennis italiano una prima volta storica. E spezzerebbe definitivamente un tabù che dura da 50 anni, ovvero dalla vittoria di Adriano Panatta nel 1976. Si parte con Darderi, grande sorpresa del torneo romano. L’azzurro affronta Casper Ruud non prima delle 15.30, dopo un doppio femminile. Per il norvegese, testa di serie numero 23, si tratta della quarta semifinale in carriera agli Internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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