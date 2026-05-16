Sinner-Medvedev rinviata per pioggia | semifinale sospesa agli Internazionali d’Italia quando si gioca
La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner e Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia, interrompendo il match nel momento in cui si stava giocando. La partita non è stata ripresa e si attende una nuova sessione per determinarne l’esito. La sospensione ha coinvolto i due tennisti, che si trovano ancora sul campo. La gara rimane in sospeso fino a quando le condizioni meteo non permetteranno di riprendere i giochi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Match interrotto sul più bello. La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprenderà domani, sabato 16 maggio, non prima delle ore 15, subito dopo la semifinale del doppio che vedrà impegnati gli azzurri Bolelli e Vavassori contro la coppia formata da Harrison e Skupski. La decisione ufficiale del rinvio è arrivata venerdì sera poco prima delle 23, dopo oltre un’ora di sospensione causata dal maltempo. L’incontro era stato fermato alle 21:46, con la speranza iniziale di poter tornare in campo per completare il match. Sinner avanti nel terzo set. Al momento dell’interruzione, Sinner conduceva 4-2 nel terzo set, mentre Medvedev era al servizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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