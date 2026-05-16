Sinner-Medvedev rinviata per pioggia | semifinale sospesa agli Internazionali d’Italia quando si gioca

La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner e Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia, interrompendo il match nel momento in cui si stava giocando. La partita non è stata ripresa e si attende una nuova sessione per determinarne l’esito. La sospensione ha coinvolto i due tennisti, che si trovano ancora sul campo. La gara rimane in sospeso fino a quando le condizioni meteo non permetteranno di riprendere i giochi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui