Sinner contro Medvedev | la semifinale degli Internazionali BNL d' Italia 2026 rinviata per pioggia

La semifinale degli Internazionali BNL d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia con il terzo set in corso. Il maltempo ha impedito la prosecuzione del match, che si trovava in una fase avanzata dopo che i primi due set erano stati disputati. L'organizzazione ha deciso di rinviare l'incontro, che non si è potuto concludere nella sessione di gioco prevista. La partita verrà ripresa in un momento successivo, ancora da definire.

La pioggia ferma gli Internazionali BNL d’Italia e Jannik Sinner. Il diluvio che si è abbattuto su Roma ha stoppato infatti la semifinale del torneo fra l’altoatesino e Medvedev mentre era in corso il terzo set dell’incontro.Il match sospesoAlle 21:46 Sinner e Medvedev, giunti al terzo set. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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