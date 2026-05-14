Sinner quando gioca semifinale con Medvedev agli Internazionali? Orario e dove vederla in tv in chiaro

Giovedì 14 maggio, Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, battendo nei quarti Andrej Rublev. La partita si è disputata a Roma, nel Masters 1000, e ha consentito all'atleta italiano di accedere per il secondo anno consecutivo alla penultima fase del torneo. La semifinale vedrà Sinner affrontare il russo Medvedev, con l'incontro previsto in una data ancora da definire. La sfida si svolgerà in uno dei campi del torneo e sarà visibile in televisione in chiaro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui