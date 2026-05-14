Sinner quando gioca semifinale con Medvedev agli Internazionali? Orario e dove vederla in tv in chiaro
Giovedì 14 maggio, Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, battendo nei quarti Andrej Rublev. La partita si è disputata a Roma, nel Masters 1000, e ha consentito all'atleta italiano di accedere per il secondo anno consecutivo alla penultima fase del torneo. La semifinale vedrà Sinner affrontare il russo Medvedev, con l'incontro previsto in una data ancora da definire. La sfida si svolgerà in uno dei campi del torneo e sarà visibile in televisione in chiaro.
(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro ha battuto Andrej Rublev nei quarti del Masters 1000 di Roma, raggiungendo, per il secondo anno consecutivo, il penultimo atto del torneo di casa. Ad attenderlo ci sarà un altro russo, Daniil Medvedev, che ha superato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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