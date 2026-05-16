Sinner in finale al Foro Italico | liquidato Medvedev in tre set Domenica sfida contro Rudd

Jannik Sinner ha raggiunto la finale agli Internazionali d'Italia dopo aver battuto Medvedev in tre set, con i punteggi di 6-2, 5-7 e 6-4. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che domenica affronterà in finale Rudd. La sfida si è svolta sul campo principale del torneo, davanti a un pubblico che ha seguito con attenzione ogni scambio. Sinner ha dimostrato una buona continuità durante tutto l'incontro, riuscendo a superare l'avversario in momenti chiave.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui