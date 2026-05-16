Sinner in finale al Foro Italico | liquidato Medvedev in tre set Domenica sfida contro Rudd
Jannik Sinner ha raggiunto la finale agli Internazionali d'Italia dopo aver battuto Medvedev in tre set, con i punteggi di 6-2, 5-7 e 6-4. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che domenica affronterà in finale Rudd. La sfida si è svolta sul campo principale del torneo, davanti a un pubblico che ha seguito con attenzione ogni scambio. Sinner ha dimostrato una buona continuità durante tutto l'incontro, riuscendo a superare l'avversario in momenti chiave.
ROMA – Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali d’Italia grazie alla vittoria su Medvedev in tre set (6-2, 5-7, 6-4). Dopo la sospensione per pioggia venerdì sera sul 4-2 nel terzo set e una lunga notte di attesa, Sinner è stato impeccabile nella ripartenza, chiudendo il match con due turni di servizio dominati con grande autorità. Il numero 1 diventa il secondo giocatore di sempre, dopo Rafael Nadal, a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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