sinner liquida medvedev e va in finale

Jannik Sinner si è qualificato per la finale dopo aver battuto il russo Medvedev in tre set. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-2, 5-7 e 6-4, durando complessivamente due ore e 37 minuti. La vittoria permette all’italiano di accedere alla fase conclusiva del torneo. La sfida è stata caratterizzata da alternanze di gioco tra i due atleti, con il finale deciso nel terzo set.

Jannik Sinner è il secondo finalista: l’azzurro supera il russo Daniil Medvedev con il punteggio finale di 6-2, 5-7, 6-4 dopo due ore e 37 minuti di gioco complessivo. Dopo l’interruzione per pioggia di ieri, al numero uno del mondo è bastato mantenere il servizio per chiudere 6-4 dopo soltanto 15 minuti di gioco per completare il terzo set. Domani se la vedrà contro il norvegese Casper Ruud: l’anno scorso, ai quarti di finale, l’azzurro ha stravinto 6-0, 6-1 ma il passato non conta, domani sarà un’altra partita e soprattutto la finale. Una nota statistica importante: è la vittoria consecutiva numero 33 di Sinner in un Masters 1000, ha già infranto il record di Djokovic due giorni fa (il serbo si era fermato a 31 vittorie nel 2011. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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