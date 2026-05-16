Nel torneo internazionale, Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alla finale superando in tre set il russo Medvedev, con i parziali di 6-2, 5-7 e 6-4. La partita è durata circa due ore e 37 minuti. Sinner ha chiuso il secondo set con un vantaggio di un break, mentre nel terzo ha recuperato uno svantaggio iniziale prima di chiudere il match. L’azzurro si è così qualificato come secondo finalista del torneo.

Jannik Sinner è il secondo finalista: l’azzurro supera il russo Daniil Medvedev con il punteggio finale di 6-2, 5-7, 6-4 dopo due ore e 37 minuti di gioco complessivo. Dopo l’interruzione per pioggia di ieri, al numero uno del mondo è bastato mantenere il servizio per chiudere 6-4 dopo soltanto 15 minuti di gioco per completare il terzo set. Domani se la vedrà contro il norvegese Casper Ruud: l’anno scorso, ai quarti di finale, l’azzurro ha stravinto 6-0, 6-1 ma il passato non conta, domani sarà un’altra partita e soprattutto la finale. Le parole di Sinner. “Ieri in qualche modo siamo riusciti a finire la giornata, stanotte non ho dormito quasi niente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Internazionali: in un quarto d'ora Sinner liquida Medvedev e va in finale

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