A Monte Carlo, Sinner e Alcaraz hanno iniziato il torneo con vittorie convincenti, senza lasciare spazio agli avversari. Sinner ha battuto Humbert in modo rapido e deciso, mentre sullo stesso campo Alcaraz ha mostrato sicurezza nel suo debutto. Sugli spalti erano presenti numerosi spettatori, testimoni di due partite che hanno subito attirato l’attenzione degli appassionati. Le sfide tra i due giovani si sono aperte con un ritmo intenso e senza errori.

Debutto sì, ma soprattutto un confronto a distanza. A Monte Carlo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz partono forte e lo fanno nello stesso modo: senza sbavature, senza concedere spazio agli avversari, ma soprattutto mandando messaggi, dal campo e fuori. L’azzurro batte Ugo Humbert 6-3 6-0 (in appena 64’ sotto gli occhi di Usain Bolt), lo spagnolo supera Sebastian Baez 6-16-3. Due partite diverse solo nei dettagli, identiche nella sostanza. E poi, a margine, ci sono le parole, che raccontano molto di ciò che potrebbe essere. Sinner riparte dalla terra con ordine, senza forzature: «è difficile dare un voto, ma per una prima sulla terra battuta considero che sia stata una prestazione molto positiva», spiega, lasciando intravedere una costruzione ancora in corso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner va veloce come il vento: liquida Humbert. Clamoroso: chi c'era sugli spalti

Sugli spalti anche la famosa: è la prima Olimpiade per il figlio. Chi è TizianoLe tribune innevate di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono trasformate, in queste ore, in un palcoscenico di emozioni familiari.

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Temi più discussi: Sinner va veloce sotto gli occhi di Bolt, travolto Humbert a Montecarlo: Ma l'obiettivo è Parigi; Sinner va veloce con Bolt in tribuna; Lehecka: Giocare contro Sinner è stato come sbattere contro un muro; Sinner va sempre più a rete: litiga con i 25 secondi, il nuovo Jannik ha bisogno di una nuova routine tra un punto e l'altro.

Sinner va veloce con Bolt in tribunaPostato il video del loro abbraccio a Monte Carlo ... msn.com

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“Sinner mi toglie il numero 1” Ora servono le Spallettate Conte ct Via libera! La prima pagina dell’8 aprile #Tuttosport - facebook.com facebook

Il pugnetto di Jan comincia a scaldare anche Montecarlo! Sinner è in missione sulla terra rossa del Principato! Il n. 2 del mondo non ha lasciato scampo a Humbert e ora attende il vincente del match tra Francisco Cerundolo e Tomas Machac. #tenn x.com