Sinner la chiude così | gli highlights del secondo tempo contro Medvedev

Nel secondo giorno della semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev, la partita è ripresa dopo la sospensione per pioggia di venerdì. L'azzurro, che aveva già ottenuto un vantaggio di 4-2 nel terzo set, ha concluso il match con un punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. La sfida si è svolta sui campi in terra battuta e si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha vinto gli ultimi due set dopo aver perso il secondo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui