Sinner la chiude così | gli highlights del secondo tempo contro Medvedev
Nel secondo giorno della semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev, la partita è ripresa dopo la sospensione per pioggia di venerdì. L'azzurro, che aveva già ottenuto un vantaggio di 4-2 nel terzo set, ha concluso il match con un punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. La sfida si è svolta sui campi in terra battuta e si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha vinto gli ultimi due set dopo aver perso il secondo.
Gli highlights del secondo giorno della semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev, sospesa per pioggia venerdì: l'azzurro, già avanti 4-2 nel terzo set, ha vinto 6-2 5-7 6-4. Domenica per Jannik sarà finale con Ruud. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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