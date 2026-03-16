Sinner-Medvedev | gli highlights della finale di Indian Wells

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells battendo Daniil Medvedev in finale. La partita si è conclusa con uno spettacolare doppio tie break, dopo che Sinner aveva recuperato da uno svantaggio di 0-4 nel secondo set. La finale ha visto l’azzurro prevalere sul russo in una combattuta sfida che ha offerto momenti di grande tensione e spettacolo.

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e vince il Masters 1000 di Indian Wells. Una finale spettacolare con l’azzurro che ha domato il russo con un doppio tie break, compiendo una rimonta pazzesca nel secondo (da 0-4). Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Medvedev: gli highlights della finale di Indian Wells Articoli correlati Perché Sinner-Medvedev è in ritardo: slitta l’inizio della finale a Indian WellsLa finale del Masters 1000 di Indian Welles sarebbe dovuta incominciare alle ore 22. Sinner sfida Medvedev nella finale di Indian WellsIl numero due del mondo affronta il tennista russo nell’atto conclusivo del Masters 1000: match in programma oggi non prima delle 22 italiane con... Sinner-Shapovalov: gli highlights | ATP 1000 Indian Wells Altri aggiornamenti su Sinner Medvedev gli highlights della... Temi più discussi: Sinner, ma come hai fatto? Il passante irreale in spaccata. VIDEO; Highlights Sinner-Medvedev, finale Masters 1000 Indian Wells (VIDEO); Jannik Sinner: Medvedev è tornato a un livello altissimo: ha ritrovato equilibrio; Sinner, ma come hai fatto? Il passante a una mano è irreale. Sinner, super rimonta nel tie-break contro Medvedev e trionfo a Indian Wells - Rivivi il match??v?d?g0???u0007???.?-??l?u0011???? u000ft?>u0019??????u0012K????f?:???N?fu001d??T??)@m??????_qu0010,u001a?Y?8 ??X??6u0017?z??k??d???%'ew????&?-^?V??~wu000f%??)o??u0003????????rzK??J??Y?8?}:u0018u000e ... adnkronos.com Sinner show batte Medvedev in due set e dedica il trofeo ad Antonelli: «Senza parole»Tempo di finale per Jannik Sinner che, dop aver eliminato Zverev, è pronto a scendere in campo contro Medvedev a caccia del primo titolo del 2026. leggo.it Sinner batte Medvedev e conquista Indian Wells: primo titolo 2026 e sesto Masters 1000 Link nei commenti - facebook.com facebook #Sinner, magia contro #Medvedev a #IndianWells: il video del colpo (a una mano) impossibile #SkySport #SkyTennis x.com