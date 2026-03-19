Cocciaretto chiude con un ace perfetto | gli highlights del match contro Semenistaja

Elisabetta Cocciaretto ha vinto il suo match contro Semenistaja con un punteggio di 6-4 6-1. Durante l'incontro, ha concluso con un ace perfetto, assicurandosi la vittoria e il passaggio al secondo turno del Miami Open. La partita si è svolta senza particolari intoppi, e la tennista italiana si è imposta con decisione sui campi della manifestazione.

Elisabetta Cocciaretto si impone con un agevole 6-4 6-1 su Semenistaja e vola al secondo turno del Miami Open. Si tratta della sua prima vittoria nel torneo Wta 1000. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cocciaretto chiude con un ace perfetto: gli highlights del match contro Semenistaja Articoli correlati Cocciaretto-Semenistaja, definito il nuovo orario a Miami: programma, tv, streamingSi tenterà la ripresa ai Miami Open 2026 di tennis, per provare a completare nella giornata odierna il primo turno del tabellone di singolare... WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco GauffDopo la lunga attesa di ieri, con continui rinvii ed infine la definitiva cancellazione, quest’oggi bastano un’ora e tredici minuti all’azzurra... Una selezione di notizie su Cocciaretto chiude Temi più discussi: Cocciaretto: 'Non devo temere nessuno. 8 esami e mi laureo'; Miami su SuperTennis: l'esordio di Cocciaretto live ora in tv; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Miami Open Day 1, gli italiani in campo: tocca subito a Berrettini e Cocciaretto. WTA Miami: una ispirata Cocciaretto liquida Semenistaja e si regala Coco GauffElisabetta Cocciaretto riparte alla grande con un esordio vincente al Miami Open, quarto WTA 1000 stagionale, dove sfodera una prestazione convincente per battere in due set , 6-4 6-1, la lettone ... ubitennis.com Cocciaretto, esordio vincente a Miami: ora Coco GauffTutto facile per l'Azzurra al primo turno del Miami Open: ora ad attenderla una nuova sfida con l'americana, numero quattro del mondo Parte col piede giusto l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al ... sportal.it #cocciaretto vince il primo set 6-4” chiude in bellezza un set che si stava complicando “ @lorenzofares x.com Eli c’è Esordio vincente per Cocciaretto, che trova ancora una volta Coco Gauff nel secondo turno @bmwitalia - facebook.com facebook