Internazionali Roma 2026 Medvedev avversario di Sinner in semifinale | battuto Landaluce

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani agli Internazionali d’Italia, torneo ATP Masters 1000 sul campo in terra rossa del Foro Italico, si disputerà la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Medvedev ha raggiunto la fase successiva battendo Landaluce, mentre Sinner si prepara ad affrontare il suo avversario nella partita che deciderà un posto in finale. La sfida tra i due tennisti si inserisce nel quadro delle competizioni in corso nella capitale italiana.

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Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale di domani agli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il russo, n.9 del mondo e testa di serie n.7, ha battuto in tre set in rimonta il giovane spagnolo Martin Landaluce, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 al quarto match point dopo 2 ore e 24 minuti di gioco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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