Domani agli Internazionali d’Italia, torneo ATP Masters 1000 sul campo in terra rossa del Foro Italico, si disputerà la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Medvedev ha raggiunto la fase successiva battendo Landaluce, mentre Sinner si prepara ad affrontare il suo avversario nella partita che deciderà un posto in finale. La sfida tra i due tennisti si inserisce nel quadro delle competizioni in corso nella capitale italiana.

Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale di domani agli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il russo, n.9 del mondo e testa di serie n.7, ha battuto in tre set in rimonta il giovane spagnolo Martin Landaluce, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 al quarto match point dopo 2 ore e 24 minuti di gioco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Medvedev avversario di Sinner in semifinale: battuto Landaluce

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