A Roma, agli Internazionali del 2026, si prepara una semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L'incontro, molto atteso, si svolgerà nel torneo che si tiene nella capitale italiana. Gli appassionati potranno seguire la partita attraverso i canali ufficiali dell’evento o in diretta streaming, mentre le emozioni si concentreranno sulla rete centrale del torneo. La sfida tra i due tennisti rappresenta uno dei momenti più interessanti della manifestazione, con i fan pronti a tifare per il loro atleta preferito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali di Roma 2026 con una semifinale molto attesa contro Daniil Medvedev. Il match è in programma questa sera, 15 maggio, alle ore 19 sul Centrale del Foro Italico, dove migliaia di tifosi sono pronti a sostenere il numero uno del mondo nella corsa verso la finale del torneo romano. Pioggia protagonista: rischio slittamento del match. L’unica vera incognita della giornata resta il meteo. La pioggia prevista su Roma potrebbe infatti condizionare il programma degli Internazionali, mettendo a rischio l’orario della semifinale tra Sinner e Medvedev. Gli organizzatori monitorano costantemente la situazione, con il timore di un possibile ritardo o addirittura di un rinvio dell’incontro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sinner-Medvedev agli Internazionali di Roma 2026: dove vedere la sfida per la finale

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