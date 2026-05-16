Sinner in finale a Roma | Rivedere Mattarella è un momento speciale

Durante una visita ufficiale al Quirinale, il giocatore di tennis ha incontrato il presidente della Repubblica. Quando ha visto il capo dello Stato, si è fermato a scambiare qualche parola e ha assistito a un breve momento in cui è stato invitato a fare un discorso. Mentre si stava preparando, ci sono state alcune interruzioni che hanno coinvolto il pubblico e gli accompagnatori. La scena si è svolta davanti a una platea di presenti, con un clima di attenzione e rispetto.

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? Domande chiave Come ha reagito Sinner davanti a Mattarella durante la visita al Quirinale?. Cosa è successo esattamente mentre l'azzurro cercava di fare il discorso?. Perché l'incontro con il Presidente ha causato un momento di imbarazzo?. Come influirà l'episodio del passato sulla concentrazione di Sinner in finale?.? In Breve Sinner batte Medvedev dopo il rinvio della sfida per pioggia avvenuto venerdì 15 maggio.. Sinner ricorda l'episodio al Quirinale con Mattarella avvenuto nel febbraio 2024.. Filippo Volandri guidava la squadra azzurra durante la visita presidenziale post Coppa Davis.. L'atleta disputerà anche l'esibizione di doppio prima del match finale di domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner in finale a Roma: “Rivedere Mattarella è un momento speciale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Laura Mattarella: «Ho una mia vita» Sullo stesso argomento Internazionali, Sinner e presenza di Mattarella in finale: “L’ultima volta ero nervoso…”(Adnkronos) – Jannik Sinner 'ritrova' Sergio Mattarella agli Internazionali d'Italia 2026. Leggi anche: Alcaraz lancia la sfida a Sinner: “In palio il n.1, sarà una finale speciale” #Mattarella, domani anziché andare a vedere la finale di #Sinner vai a #Modena a vedere con i tuoi occhi le conseguenze per lo schifo che lei ha contribuito a fare entrare in Italia... x.com Sinner piega senza pietà Medvedev in pochi minuti. Domani la finale contro Ruud agli Internazionali davanti a Mattarella.Dopo un venerdì sera complicato per la pioggia battente Jannik Sinner oggi non ha impiegato più di una ventina di minuti per sbrigare la pratica Daniil Medvedev, conquistando la finale di domani sul c ... ilcorrieredelgiorno.it Internazionali di Roma, Sinner è in finale: dopo stop per pioggia, batte Medvedev in 3 setIl match è stato interrotto venerdì sera a causa della pioggia. I due tennisti riprenderanno dal terzo set, con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 del mondo, che è in vantaggio di un break, ... tg24.sky.it