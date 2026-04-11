Alcaraz lancia la sfida a Sinner | In palio il n1 sarà una finale speciale

Alcaraz e Sinner si preparano a sfidarsi nella finale del torneo di Montecarlo. Entrambi i giocatori sono arrivati all’ultimo atto dopo aver superato i rispettivi avversari nelle semifinali. La partita rappresenta un confronto tra due atleti giovani e di talento, con in palio il titolo e la posizione di numero uno del ranking mondiale. La finale si svolgerà sulla terra rossa, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

La finale che tutti desideravano. Sulla terra rossa di Montecarlo a giocarsi la vittoria del torneo saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo la semifinale agevolissima dell’altoatesino, che ha battuto Zverev in scioltezza, l’iberico ha raggiunto l’ultimo atto imponendosi senza particolari patemi sul padrone di casa Valentin Vacherot, sconfitto con un secco 6-4 6-4. Ma nel primo scontro diretto nel 2026 in palio c’è qualcosa in più della semplice. Posto che uno scontro tra i due dominatori assoluti del circuito non è mai banale, in questo caso ad aggiungere ulteriore pepe sarà la sfida per il N.1 del ranking. In caso di vittoria infatti l’azzurro potrebbe spodestare il diretto rivale e tornare in vetta, in nome di una gerarchia destinata a cambiare spesso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alcaraz lancia la sfida a Sinner: “In palio il n.1, sarà una finale speciale”

Sarà Sinner-Alcaraz la finale di Montecarlo. In palio la vetta dal rankingSaranno ancora loro due, Sinner e Alcaraz, a sfidarsi nella prima finale del 2026 che li vede scontrarsi sulla terra rossa di Montecarlo.

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