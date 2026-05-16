Sinner in campo ma il Centrale ‘sfotte’ Medvedev | Dai che è cotto

Nel cuore di Roma, il Centrale si è riempito di tifosi per assistere alla finale degli Internazionali d'Italia 2026. Jannik Sinner ha preso posizione in campo, mentre tra il pubblico si sono sentiti commenti ironici rivolti a Medvedev, con un coro che scherzava sulla sua condizione. Le luci e i colori dell’arena hanno accompagnato l’evento, che ha visto il tennista italiano protagonista di una giornata importante. La partita si è conclusa con Sinner che ha celebrato la vittoria in un’atmosfera di festa.

(Adnkronos) – Jannik Sinner festeggia la finale degli Internazionali d'Italia 2026 in un Centrale colorato, come sempre, d'arancione. Oggi, sabato 16 maggio, gli spettatori che avevano acquistato il biglietto per la finale femminile tra Coco Gauff ed Elina Svitolina, hanno avuto la 'fortuna' di assistere alla fine della semifinale tra l'azzurro e Daniil Medvedev, sospesa ieri per pioggia e rimandata a oggi. Sono bastati 15 minuti di match per scatenare l'entusiasmo del Centrale, che come sempre ha dato il meglio di sé con urla e un tifo incessante. Qualcuno, tra un punto e l'altro, ha voluto incoraggiare Sinner 'sfottendo' il suo avversario: "Dai che è cotto", ha infatti urlato uno spettatore dalle tribune, provocando le risate dell'intero impianto. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SINNER-MEDVEDEV: il tie-break INTEGRALE del secondo set con la rimonta dell'azzurro da 0-4

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