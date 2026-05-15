Diluvia sul centrale del Foto italico anche Sinner e Medvedev devono fermarsi Darderi crolla con Ruud | sfuma il derby azzurro in finale
Una forte pioggia ha interrotto la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner e Medvedev, che si trovavano al terzo set. La partita è stata sospesa a causa delle condizioni meteo avverse che hanno coinvolto anche altri incontri sul centrale del Foro Italico. Contestualmente, Darderi ha perso il match contro Ruud, evento che ha chiuso di fatto la possibilità di un derby azzurro in finale. La gara tra i due primi giocatori è stata temporaneamente interrotta e non è ancora stata ripresa.
La pioggia ferma anche la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner e Medvedev, quando i due erano al terzo set. Il punteggio era di 4-2 (6-3, 5-7) per Jannik, avanti di un break,. «Il campo è buono per giocare», ha detto la giudice di sedia discutendo con Sinner, che lamentava il problema delle righe scivolose; poi l’intensità della pioggia è aumentata e la partita è stata interrotta. Poco prima, Sinner è dovuto ricorrere ad un medical time out. Dopo il trattamento alla coscia destra, l’azzurro è tornato in campo. Sfuma il derby azzurro in finale. È Casper Ruud il primo finalista degli Internazionali di Roma. Il norvegese ha battuto in due set, per 6-1, 6-1, in semifinale Luciano Darderi, facendo svanire il sogno dell’italiano di giocare domenica prossima per il titolo. 🔗 Leggi su Open.online
Sullo stesso argomento
Internazionali, Darderi crolla con Ruud: sfuma il sogno di una finale "italiana"Termina in semifinale l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026, il Master 1000 Atp in scena sui campi in terra rossa del Foro...
Leggi anche: LIVE Sinner-Medvedev non prima delle 20: in palio la finale contro Ruud o Darderi
Diluvia al Foro Italico, Darderi-Ruud interrotta, e per ingannare l’attesa… si legge il Corriere dello Sport #Corrieredellosport facebook
Domani sera concerto di Radio Italia a Milano. Meteo previsto: DILUVIO. Domani sera Sinner sul Centrale a Roma in semifinale. Meteo previsto: DILUVIO. x.com