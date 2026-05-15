Diluvia sul centrale del Foto italico anche Sinner e Medvedev devono fermarsi Darderi crolla con Ruud | sfuma il derby azzurro in finale

Una forte pioggia ha interrotto la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner e Medvedev, che si trovavano al terzo set. La partita è stata sospesa a causa delle condizioni meteo avverse che hanno coinvolto anche altri incontri sul centrale del Foro Italico. Contestualmente, Darderi ha perso il match contro Ruud, evento che ha chiuso di fatto la possibilità di un derby azzurro in finale. La gara tra i due primi giocatori è stata temporaneamente interrotta e non è ancora stata ripresa.

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