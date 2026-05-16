Sinner | Ho fatto fatica a dormire non so cosa ho avuto Milan in Champions? Speriamo

Jannik Sinner ha raggiunto la finale agli Internazionali 2026, ma ha riferito di aver avuto difficoltà a dormire senza specificare le cause. Durante la conferenza stampa, il tennista ha espresso speranza riguardo alla possibilità di vedere il Milan in Champions League, senza fornire ulteriori dettagli. La sua vittoria sulla semifinale contro Daniil Medvedev è stata condizionata da problemi fisici di cui non ha approfondito la natura. La finale si giocherà nelle prossime ore.

(Adnkronos) – Jannik Sinner esulta per la finale raggiunta agli Internazionali 2026, ma non spiega i problemi fisici accusati nella semifinale vinta con Daniil Medvedev. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma, al termine di una partita iniziata venerdì ma sospesa per pioggia e rinviata al giorno dopo. Durante la sfida Sinner ha accusato vistosi problemi fisici, facendo fatica a respirare, ma, a domanda diretta in conferenza stampa l'azzurro ha 'dribblato': "Non riesco a rispondere", alimentando così il mistero. "L'esperienza mi ha aiutato un po', la cosa più importante è conoscersi sempre un po' meglio", ha spiegato Sinner, "con gli anni che passano nel circuito sei più in grado di gestire le situazioni. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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il piccolo Sinner fenomeno anche di umiltà

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