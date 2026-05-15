Internazionali il maltempo interrompe la semifinale tra Sinner e Medvedev | domani la ripresa del match

Venerdì 15 maggio, a Roma, la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa di pioggia intensa. Il maltempo ha impedito la prosecuzione del match, che era in corso nella giornata. La partita sarà ripresa domani, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. La pioggia ha causato l’interruzione delle attività nel torneo, che si svolgono nel rispetto del programma stabilito.

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Roma, 15 maggio 2026 – La pioggia di questo venerdì 15 maggio, in cui su Roma il cielo si apre e cade tanta acqua, ferma la semifinale tra Jannik Sinner e Danill Medvedev agli Internazionali d’Italia. Già nel pomeriggio di oggi, il maltempo aveva interrotto il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, che poi appena spiovuto, erano rientrati in campo ed erano riusciti a terminare la loro partita (leggi qui). Non è accaduto, invece, in serata per Sinner e Medvedev che hanno aspettato oltre un’ora negli spogliatoi, con la speranza di terminare un match fermato al terzo set, che si porterà a termine nella giornata di domani, secondo il nuovo programma deciso dagli organizzatori (dalle 15,00). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner contro Medvedev: la semifinale degli Internazionali BNL d'Italia 2026 rinviata per pioggia Internazionali, Medvedev batte Landaluce e raggiunge Sinner in semifinale(Adnkronos) – Sarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Internazionali, la pioggia ferma sul più bello la semifinale Sinner-Medvedev: rinviataSemifinale degli Internazionali d'Italia in due atti. La pioggia ha interrotto infatti la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev nel terzo ... iltempo.it Semifinali Internazionali Roma, Sinner-Medvedev: match rinviato per pioggia. Darderi outLeggi su Sky TG24 l'articolo Semifinali Internazionali Roma, Sinner-Medvedev: stop per pioggia al 3° set. Darderi out ... tg24.sky.it