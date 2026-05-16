Durante un torneo importante, una bambina ha rifiutato il tennista russo, che era uno dei protagonisti in campo, preferendo invece il suo idolo italiano. Medvedev ha osservato la scena e ha risposto con un gesto di rispetto, senza intervenire. Nel frattempo, Sinner si è avvicinato alla giovane tifosa, le ha dedicato un sorriso e ha tentato di coinvolgerla, cercando di creare un momento di vicinanza tra il giocatore e la spettatrice.

? Domande chiave Come ha reagito Medvedev al rifiuto della piccola raccattapalle?. Cosa ha fatto Jannik Sinner per accogliere la giovane tifosa?. Perché l'episodio tra i giocatori è diventato virale sui social?. Come influenzerà questo momento la psicologia del terzo set interrotto?.? In Breve Medvedev ha gestito con ironia il rifiuto scegliendo il secondo bambino presente.. Il match al campo centrale era stato sospeso durante il terzo set per pioggia.. La scena virale sui social ha coinvolto la bambina e il numero uno mondiale.. L'incontro tra Sinner e Medvedev riprende dopo l'interruzione meteorologica del terzo set.. Il campo centrale ospita oggi la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev dopo che una giovane raccattapalle ha attirato l’attenzione di tutti rifiutando il contatto con il giocatore russo per scegliere il proprio idolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e Medvedev: la bambina rifiuta il russo per il suo idolo

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