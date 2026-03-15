A Indian Wells si giocherà la finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il russo Medvedev ha eliminato Carlos Alcaraz, mentre Sinner ha battuto un avversario non ancora annunciato. La partita si terrà sul campo principale del torneo, il primo Masters 1000 della stagione, che si svolge nel complesso dell'Indian Wells Tennis Garden.

INDIAN WELLS (STATI UNITI) – Sarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in finale del “Bnp Paribas Open”, il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il russo, numero 11 del ranking e del seeding, ha battuto Carlos Alcaraz con il punteggio du 6-3, 7-6 in un’ora e 38' di gioco. Alcaraz perde l’imbattibilità del 2026 dopo 16 vittorie consecutive. La finale inizierà intorno alle 22 ora italiana. Si tratta del 16° confronto tra i due: Sinner è avanti 8-7 nei precedenti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Indian Wells: finale Sinner-Medvedev. Il russo ha eliminato Alcaraz

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