Internazionali Sinner show con Medvedev | batte il russo ed è finale

Jannik Sinner ha conquistato la finale degli Internazionali d’Italia 2026 dopo aver battuto in semifinale il giocatore russo. La partita si è svolta nel pomeriggio di sabato 16 maggio a Roma, dove il tennista italiano ha dimostrato un buon livello di gioco. L’incontro si è concluso con il risultato che garantisce a Sinner l’accesso alla fase conclusiva del torneo. La finale si disputerà nei prossimi giorni sul campo centrale del circolo romano.

Roma, 16 maggio 2026 – Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev in due set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 in 2h37? nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita che venerdì sera è stata rimandata per pioggia a metà del decisivo terzo parziale e completata oggi. Sinner, a un anno di distanza, torna all’ultimo atto del torneo di casa, dove nel 2025 era stato battuto da Alcaraz. Al rientro in campo, Medvedev ha tenuto il servizio piazzando un ace che ha chiuso il settimo game. Sinner ha allungato 5-3 e, nel nono game, non ha sfruttato i primi 2 match point. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Sinner-Medvedev 6-2 5-7 6-4: Jannik vola in finale a Roma, domani sfiderà Ruud

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