Flavia Pennetta | Sinner è sembrato avere un attacco di panico in campo Ha riconosciuto i segnali

Durante la semifinale di tennis contro Medvedev, Jannik Sinner ha mostrato difficoltà respiratorie che hanno portato alla diagnosi di un possibile attacco di panico. L’ex campionessa Flavia Pennetta ha osservato i segnali e ha commentato che il giocatore sembrava aver avuto un momento di crisi nervosa in campo. La partita ha suscitato attenzione per le condizioni fisiche e mentali di Sinner, che ha manifestato sintomi come mancanza di respiro durante il match.

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