Sinner e i problemi fisici Medvedev | Sembra Djokovic…

Da webmagazine24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniil Medvedev ha commentato i recenti problemi fisici di Jannik Sinner, affermando che ricordano quelli di Novak Djokovic. La squadra di Sinner sta monitorando le sue condizioni, mentre il giocatore sta cercando di recuperare al meglio. Medvedev ha fatto questa osservazione in un’intervista, senza aggiungere ulteriori dettagli sulle condizioni di Sinner o sui possibili effetti sulla sua programmazione. La situazione viene seguita con attenzione dagli addetti ai lavori, considerando le ripercussioni per il circuito.

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(Adnkronos) – I problemi fisici di Jannik Sinner ricordano quelli di Novak Djokovic, parola di Daniil Medvedev. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista russo è stato battuto dall'azzurro nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, in una partita sospesa ieri sera per pioggia e rinviata a oggi. Proprio nella serata di ieri, Sinner ha accusato alcuni problemi fisici, tra la coscia destra e una fatica crescente a respirare. "È molto dura giocare contro di lui, devi colpire la pallina sempre una volta in più. Quindi per vincere un punto devi colpire un sacco di palline. Non so se c'era altro, ma i punti erano molto fisici", ha detto Medvedev riguardo i problemi fisici dell'avversario, "è stata dura anche per me, e anche lui stava faticando. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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