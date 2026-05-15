Internazionali è allarme Sinner | fatica e problemi fisici con Medvedev
Durante gli Internazionali d’Italia 2026, si sono manifestati problemi fisici e difficoltà di gioco per Jannik Sinner durante la partita contro Medvedev. L’atleta ha mostrato segni di affaticamento e ha richiesto interventi medici sul campo. La sua prestazione si è complicata nel corso del match, creando preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua condizione fisica viene monitorata attentamente, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dell’atleta.
Cresce la preoccupazione attorno a Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Nella semifinale contro Daniil Medvedev, il numero uno del mondo è apparso in evidente difficoltà fisica per lunghi tratti del match, soprattutto nel secondo set, alimentando dubbi sulle sue condizioni dopo settimane intensissime di gare. L’azzurro ha comunque continuato a lottare punto su punto davanti al pubblico del Foro Italico, ma diversi segnali hanno attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori: dai tempi sempre più lunghi tra un servizio e l’altro fino alla respirazione affannosa mostrata durante gli scambi più duri. Sinner in difficoltà nel secondo set. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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