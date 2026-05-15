Internazionali è allarme Sinner | fatica e problemi fisici con Medvedev

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, si sono manifestati problemi fisici e difficoltà di gioco per Jannik Sinner durante la partita contro Medvedev. L’atleta ha mostrato segni di affaticamento e ha richiesto interventi medici sul campo. La sua prestazione si è complicata nel corso del match, creando preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua condizione fisica viene monitorata attentamente, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dell’atleta.

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