Internazionali allarme Sinner? Fatica e problemi fisici con Medvedev

Durante la semifinale del Masters 1000 di Roma, il tennista italiano ha affrontato il russo in una partita caratterizzata da lunghe fasi di gioco. Nel corso dell'incontro, si è notato che Sinner ha mostrato segnali di affaticamento e alcuni fastidi fisici più evidenti rispetto ad altre occasioni. La partita si è svolta venerdì 15 maggio e si è conclusa con il ritiro o la vittoria dell'avversario, lasciando aperti i dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore azzurro.

(Adnkronos) – Allarme Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita molto disica dove Sinner è sembrato accusare più del solito la fatica e alcuni problemi fisici. Durante il secondo set infatti, Sinner è apparso sulle gambe e faticava a respirare correttamente. L'azzurro si prendeva ogni secondo possibile al servizio, mentre Medvedev, nei propri turni di battuta, ci metteva meno secondi del solito per mettere in campo la prima o giocare la seconda. Una strategia che ha pagato quella del russo, che è riuscito a portare a casa il secondo parziale 7-5 giocando proprio sulla stanchezza di Sinner. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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