Sinner contro Medvedev cambia tutto | l’annuncio

A causa del maltempo, il programma degli Internazionali d’Italia al Foro Italico ha subito ulteriori modifiche. La pioggia ha portato alla rimodulazione degli incontri previsti, influenzando le partite di alcuni dei principali giocatori in campo. Le condizioni climatiche avverse hanno costretto gli organizzatori a riorganizzare il calendario, con conseguenti spostamenti e variazioni nelle sessioni di gioco previste. La situazione meteorologica continua a determinare variazioni nel programma, coinvolgendo anche gli incontri più attesi di questa edizione.

Il maltempo torna a incidere sul calendario degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, dove la pioggia ha imposto una nuova rimodulazione dell’ordine di gioco. Gli acquazzoni caduti su Roma hanno rallentato le operazioni sui campi e costretto gli organizzatori a intervenire nuovamente sulla programmazione, con ricadute a cascata sugli incontri di giornata, compresi quelli più attesi dal pubblico. Le precipitazioni hanno interrotto la prima semifinale del torneo di doppio, obbligando a sospendere il match e a coprire il Campo Centrale per consentire al personale di ripristinare la superficie. L’attività è proseguita a ritmo ridotto, in attesa di una finestra meteo favorevole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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